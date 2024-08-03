Не платят за амбарное: одесситы задолжали 2,5 миллиарда гривен.

Человек хочет осуществить перевод средств. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 1 августа 2024 года общая задолженность населения Одессы за потребленные жилищно-коммунальные услуги достигла 2,5 миллиарда гривен. Этот долг оказывает существенное влияние на качество предоставления этих услуг и жизнедеятельность города.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщил директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

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По его словам, долг за потребленные жилищно-коммунальные услуги в жилых домах составляет 407 миллионов гривен. Общая задолженность одесситов перед предприятиями топливно-энергетического комплекса составляет 2,1 миллиарда гривен.

Наибольшая доля долга — 1,2 миллиарда гривен — касается задолженности за теплоснабжение перед коммунальным предприятием теплосети города Одессы. За водоснабжение и водоотвод перед филиалом Инфокс-водоканал ООО "Инфокс" долг составляет 223,9 миллиона гривен. Задолженность за распределение газа перед акционерным обществом "Одессагаз" составляет 88 миллионов гривен, а за потребление электроэнергии перед ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания" — 540 миллионов гривен.

Одесситов призывают погасить долг

Директор Департамента городского хозяйства обратился к жителям с просьбой своевременно оплачивать потребленные услуги. Ведь, по его словам, неуплата коммунальных счетов напрямую влияет на качество обслуживания, удовлетворение жизненных потребностей населения и жизнедеятельность города в целом. Это касается не только поставок воды, света, газа и тепла, но и уборки улиц, вывоза мусора и ликвидации последствий вражеских атак.

"Задолженность населения в оплате коммунальных услуг напрямую влияет на качество обслуживания одесситов. Деньги, которые задолжало население, могли бы быть направлены на улучшение качества предоставления коммунальных услуг, поддержку общегородской системы коммунальных услуг, на замену коммуникации или покупку необходимого оборудования", — сказал Леонид Гребенюк.

Он добавил, что сейчас вместо прямых обязанностей предприятия вынуждены выискивать разные возможности, латать дыры и находить средства, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками энергоресурсов и материалов.