Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити залишились без світла до вечора — які причини arrow

Одесити залишились без світла до вечора — які причини

22 березня 2025 10:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 22 березня: адреси та час
Вуличний ліхтар не горить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 22 березня, через планові роботи на електромережах жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 22 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:
Одесити залишились без світла до вечора — які причини - фото 1
Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

  • вул. М. Боровського, 36А/33К.

Тривалість робіт — до 18:00.

Центральний РЕМ

  • вул. 1-а Проектована,
  • вул. 2-а Проектна,
  • вул. Ак. Гаркавого,
  • вул. М. Аркаса,
  • вул. Ашхабадська,
  • вул. Бессарабська,
  • вул. Бібліотечна,
  • вул. Болградська,
  • вул. Батуринська,
  • вул. В. Сосюри,
  • вул. Героїв Зміїного,
  • вул. Грузинська,
  • вул. Дальницька,
  • вул. Карпатська,
  • вул. Крайня,
  • вул. Липнева,
  • вул. Магістральна,
  • вул. Молодіжна,
  • вул. Нескучна,
  • вул. Овідіопольська,
  • вул. Панаса Мирного,
  • вул. Патріотична,
  • вул. Північна,
  • вул. Подільська,
  • вул. Польська,
  • вул. Радісна,
  • вул. Ризька,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Тираспольська,
  • вул. Уманська, 
  • вул. Умова,
  • вул. Урожайна,
  • вул. Учнівська, 43а, 57-61,
  • вул. Чумацька, 103,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Сливовий,
  • пров. Чорничний,
  • пров. 2-й Східний,
  • пров. Михайла Гордієвського,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • вул. Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Хотинський,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • просп. Лесі Українки, 1.

Тривалість робіт — до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що в Одесі трамвай №7 наразі курсує з обмеженою кількістю вагонів

комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Реклама
Реклама
Реклама