Відключення світла в Одесі 22 березня: адреси та час

Одесити залишились без світла до вечора — які причини
Сьогодні, 22 березня, через планові роботи на електромережах жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла. Роботи триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 22 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ
- вул. М. Боровського, 36А/33К.
Тривалість робіт — до 18:00.
Центральний РЕМ
- вул. 1-а Проектована,
- вул. 2-а Проектна,
- вул. Ак. Гаркавого,
- вул. М. Аркаса,
- вул. Ашхабадська,
- вул. Бессарабська,
- вул. Бібліотечна,
- вул. Болградська,
- вул. Батуринська,
- вул. В. Сосюри,
- вул. Героїв Зміїного,
- вул. Грузинська,
- вул. Дальницька,
- вул. Карпатська,
- вул. Крайня,
- вул. Липнева,
- вул. Магістральна,
- вул. Молодіжна,
- вул. Нескучна,
- вул. Овідіопольська,
- вул. Панаса Мирного,
- вул. Патріотична,
- вул. Північна,
- вул. Подільська,
- вул. Польська,
- вул. Радісна,
- вул. Ризька,
- вул. Сонячна,
- вул. Тираспольська,
- вул. Уманська,
- вул. Умова,
- вул. Урожайна,
- вул. Учнівська, 43а, 57-61,
- вул. Чумацька, 103,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Сливовий,
- пров. Чорничний,
- пров. 2-й Східний,
- пров. Михайла Гордієвського,
- пров. Килимовий, 5-9,
- вул. Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Хотинський,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- просп. Лесі Українки, 1.
Тривалість робіт — до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що в Одесі трамвай №7 наразі курсує з обмеженою кількістю вагонів.
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