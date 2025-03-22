Відключення світла в Одесі 22 березня: адреси та час

Вуличний ліхтар не горить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 березня, через планові роботи на електромережах жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 22 березня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

вул. М. Боровського, 36А/33К.

Тривалість робіт — до 18:00.

Центральний РЕМ

вул. 1-а Проектована,

вул. 2-а Проектна,

вул. Ак. Гаркавого,

вул. М. Аркаса,

вул. Ашхабадська,

вул. Бессарабська,

вул. Бібліотечна,

вул. Болградська,

вул. Батуринська,

вул. В. Сосюри,

вул. Героїв Зміїного,

вул. Грузинська,

вул. Дальницька,

вул. Карпатська,

вул. Крайня,

вул. Липнева,

вул. Магістральна,

вул. Молодіжна,

вул. Нескучна,

вул. Овідіопольська,

вул. Панаса Мирного,

вул. Патріотична,

вул. Північна,

вул. Подільська,

вул. Польська,

вул. Радісна,

вул. Ризька,

вул. Сонячна,

вул. Тираспольська,

вул. Уманська,

вул. Умова,

вул. Урожайна,

вул. Учнівська, 43а, 57-61,

вул. Чумацька, 103,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. Сливовий,

пров. Чорничний,

пров. 2-й Східний,

пров. Михайла Гордієвського,

пров. Килимовий, 5-9,

вул. Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,

пров. Хотинський,

пров. Чернівецький, 21-40,

проїзд Бузковий, 1-6,

просп. Лесі Українки, 1.

Тривалість робіт — до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви стикнулися з відключенням електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не діятимуть графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, що в Одесі трамвай №7 наразі курсує з обмеженою кількістю вагонів.