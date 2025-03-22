В Одесі частково відновили рух трамваїв після блекауту

Трамвай на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: Odesa Mass Transit

Внаслідок російського обстрілу Одеси увечері 20 березня деякі трамваї припинили рух. Наразі відомо, що частково уже курсує вагон маршруту №7.

Про це у суботу, 22 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Які маршрути вже працюють

В мерії повідомили, що трамвай №7 наразі працює в обмеженій кількості вагонів. Крім того, тимчасово курсуватиме трамвайний маршрут №8, який з'єднає завод "Централіт" і Лузанівку. Це дозволить частково компенсувати незручності для пасажирів.

Зазначимо, що раніше через знеструмлення було зупинено роботу маршрутів №1 і №7. Повне відновлення руху залежатиме від стабілізації електропостачання в місті.

Ціни на проїзд в трамваї та тролейбусі в Одесі

Вартість разової поїздки на громадському електротранспорті становить 15 грн. Пільговий проїзний квиток на місяць коштує:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзд у маршрутках в Одесі

Вартість проїзду по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня відбулася наймасовіша атака Shahed-136 на Одещину за 3 роки війни. Росіяни зруйнували бізнес-центр, торгові павільйони та цвинтар.