Масована атака Одещини дронами - деталі

Прибирання наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE

В ніч проти 21 березня була наймасовіша атака Shahed-136 на Одещину за 3 роки війни. Крім того, сьогодні РФ застосувала нову тактику ударів.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Крім вичікування і накопичення в морі, російскі дрони почали заходити на місто на висотах понад 2000 метрів, після чого різко пікірували. На такій відстані від землі збити безпілотник звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо, тому мобільні вогневі гурти виявилися неефективними.

"При цьому пікірування з висоти більше 2-х кілометрів на швидкості 80-90 м/с вкрай негативно впливає на точність. А чи потрібна у такому разі точність? Терор заради терору. Ці нальоти найчистіший терор, вбивство, руйнування, залякування...", — відмітив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко додає: відбивати такі атаки можуть лише такі види озброєнь ППО як ЗСУ та ЗРК малого/середнього/великого радіусу дії. Дієвими є і засоби РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали писали про відключення світла через атаку. А також про те, як в Одесі лунали вибухи.