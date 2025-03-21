Массированная атака Одесской области дронами - детали

Уборка последствий атаки. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 марта была самая массовая атака Shahed-136 на Одесскую область за 3 года войны. Кроме того, сегодня РФ применила новую тактику ударов.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Новая тактика ударов

Кроме выжидания и накопления в море, российские дроны начали заходить на город на высотах более 2000 метров, после чего резко пикировали. На таком расстоянии от земли сбить беспилотник обычным стрелковым оружием практически невозможно, поэтому мобильные огневые группы оказались неэффективными.

"При этом пикирование с высоты более 2-х километров на скорости 80-90 м/с крайне негативно влияет на точность. А нужна ли в таком случае точность? Террор ради террора. Эти налеты чистейший террор, убийство, разрушение, запугивание...",— отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Александр Коваленко добавляет: отражать такие атаки могут только такие виды вооружений ПВО как ЗСУ и ЗРК малого/среднего/большого радиуса действия. Действенными являются и средства РЭБ.

Напомним, недавно мы писали писали об отключении света из-за атаки. А также о том, как в Одессе раздавались взрывы.