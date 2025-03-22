В Одессе частично восстановили движение трамваев после блэкаута

Трамвай на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Odesa Mass Transit

В результате российского обстрела Одессы вечером 20 марта некоторые трамваи прекратили движение. Известно, что частично уже курсирует вагон маршрута №7.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Какие маршруты уже работают

В мэрии сообщили, что трамвай №7 сейчас работает в ограниченном количестве вагонов. Кроме того, временно будет курсировать трамвайный маршрут №8, который соединит завод "Централит" и Лузановку. Это позволит частично компенсировать неудобства для пассажиров.

Отметим, что ранее из-за обесточивания была остановлена работа маршрутов №1 и №7. Полное восстановление движения будет зависеть от стабилизации электроснабжения в городе.

Цены на проезд в трамвае и троллейбусе в Одессе

Стоимость разовой поездки на общественном электротранспорте составляет 15 грн. Льготный проездной билет на месяц стоит:

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн;

на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проезд в маршрутках в Одессе

Стоимость проезда по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.

Напомним, в ночь на 21 марта произошла самая массовая атака Shahed-136 на Одесскую область за 3 года войны. Россияне разрушили бизнес-центр, торговые павильоны и кладбище.