В Одессе частично восстановили движение трамваев после блэкаута

В Одессе частично восстановили движение популярного трамвая
В результате российского обстрела Одессы вечером 20 марта некоторые трамваи прекратили движение. Известно, что частично уже курсирует вагон маршрута №7.
Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Одесском городском совете.
Какие маршруты уже работают
В мэрии сообщили, что трамвай №7 сейчас работает в ограниченном количестве вагонов. Кроме того, временно будет курсировать трамвайный маршрут №8, который соединит завод "Централит" и Лузановку. Это позволит частично компенсировать неудобства для пассажиров.
Отметим, что ранее из-за обесточивания была остановлена работа маршрутов №1 и №7. Полное восстановление движения будет зависеть от стабилизации электроснабжения в городе.
Цены на проезд в трамвае и троллейбусе в Одессе
Стоимость разовой поездки на общественном электротранспорте составляет 15 грн. Льготный проездной билет на месяц стоит:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проезд в маршрутках в Одессе
Стоимость проезда по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.
Напомним, в ночь на 21 марта произошла самая массовая атака Shahed-136 на Одесскую область за 3 года войны. Россияне разрушили бизнес-центр, торговые павильоны и кладбище.
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