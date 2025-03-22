Отключение света в Одессе 22 марта: адреса и время

Одесситы остались без света до вечера — какие причины
Сегодня, 22 марта, из-за плановых работ на электросетях жители Одессы столкнутся с временными отключениями света. Работы продлятся до вечера.
Об этом в субботу, 22 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС
- ул. Н. Боровского, 36А/33К.
Продолжительность работ — до 18:00.
Центральный РЭС
- ул. 1-я Проектируемая,
- ул. 2-я Проектная,
- ул. Ак. Гаркавого,
- ул. М. Аркаса,
- ул. Ашхабадская,
- ул. Бессарабская,
- ул. Библиотечная,
- Болградская,
- ул. Батуринская,
- ул. В. Сосюры,
- ул. Героев Змеиного,
- Грузинская улица,
- ул. Дальницкая,
- Карпатская улица,
- Крайняя улица,
- Июльская улица,
- Магистральная улица,
- Молодежная улица,
- Нескучная,
- Овидиопольская,
- Панаса Мирного,
- Патриотическая улица,
- Северная улица,
- Подольская улица,
- Польская улица,
- ул. Радостная,
- Рижская улица,
- Солнечная улица,
- Тираспольская улица,
- Уманская улица,
- Умова,
- ул. Урожайная,
- ул. Ученическая, 43а, 57-61,
- Чумацкая, 103,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Сливовый,
- переулок Черничный,
- переулок 2-й Восточный,
- переулок. Михаила Гордиевского,
- переулок Ковровый, 5-9,
- ул. Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Хотинский,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Леси Украинки, 1.
Продолжительность работ — до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что в Одессе трамвай №7 сейчас работает с уменьшенным количеством вагонов.
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