Отключение света в Одессе 22 марта: адреса и время

Уличный фонарь не горит. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 марта, из-за плановых работ на электросетях жители Одессы столкнутся с временными отключениями света. Работы продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Северный РЭС

ул. Н. Боровского, 36А/33К.

Продолжительность работ — до 18:00.

Центральный РЭС

ул. 1-я Проектируемая,

ул. 2-я Проектная,

ул. Ак. Гаркавого,

ул. М. Аркаса,

ул. Ашхабадская,

ул. Бессарабская,

ул. Библиотечная,

Болградская,

ул. Батуринская,

ул. В. Сосюры,

ул. Героев Змеиного,

Грузинская улица,

ул. Дальницкая,

Карпатская улица,

Крайняя улица,

Июльская улица,

Магистральная улица,

Молодежная улица,

Нескучная,

Овидиопольская,

Панаса Мирного,

Патриотическая улица,

Северная улица,

Подольская улица,

Польская улица,

ул. Радостная,

Рижская улица,

Солнечная улица,

Тираспольская улица,

Уманская улица,

Умова,

ул. Урожайная,

ул. Ученическая, 43а, 57-61,

Чумацкая, 103,

переулок 1-й, 2-й Сиреневый,

переулок Сливовый,

переулок Черничный,

переулок 2-й Восточный,

переулок. Михаила Гордиевского,

переулок Ковровый, 5-9,

ул. Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,

переулок Хотинский,

переулок Черновицкий, 21-40,

проезд Сиреневый, 1-6,

просп. Леси Украинки, 1.

Продолжительность работ — до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что в Одессе трамвай №7 сейчас работает с уменьшенным количеством вагонов.