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Одесситы остались без света до вечера — какие причины

22 марта 2025 10:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 22 марта: адреса и время
Уличный фонарь не горит. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 22 марта, из-за плановых работ на электросетях жители Одессы столкнутся с временными отключениями света. Работы продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

  • ул. Н. Боровского, 36А/33К.

Продолжительность работ — до 18:00.

Центральный РЭС

  • ул. 1-я Проектируемая,
  • ул. 2-я Проектная,
  • ул. Ак. Гаркавого,
  • ул. М. Аркаса,
  • ул. Ашхабадская,
  • ул. Бессарабская,
  • ул. Библиотечная,
  • Болградская,
  • ул. Батуринская,
  • ул. В. Сосюры,
  • ул. Героев Змеиного,
  • Грузинская улица,
  • ул. Дальницкая,
  • Карпатская улица,
  • Крайняя улица,
  • Июльская улица,
  • Магистральная улица,
  • Молодежная улица,
  • Нескучная,
  • Овидиопольская,
  • Панаса Мирного,
  • Патриотическая улица,
  • Северная улица,
  • Подольская улица,
  • Польская улица,
  • ул. Радостная,
  • Рижская улица,
  • Солнечная улица,
  • Тираспольская улица,
  • Уманская улица,
  • Умова,
  • ул. Урожайная,
  • ул. Ученическая, 43а, 57-61,
  • Чумацкая, 103,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Сливовый,
  • переулок Черничный,
  • переулок 2-й Восточный,
  • переулок. Михаила Гордиевского,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • ул. Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Хотинский,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Леси Украинки, 1.

Продолжительность работ — до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, что в Одессе трамвай №7 сейчас работает с уменьшенным количеством вагонов.

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