В Одесі сьогодні відключили електроенергію

Одесити залишились без світла — у чому причина
Сьогодні, 6 квітня, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Центрального РЕМ, і триватимуть до вечора.
Про це у неділю, 6 квітня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
вул. Центральний РЕМ
- вул. Афанасьєва, 2-33, 82,
- вул. Болгарська, 35-70,
- вул. Гранітна, 5-23, 54-134а,
- вул. Запорізька, 20-32а,
- вул. М. Болтенка, 17/19-92,
- вул. Складська, 21,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Високий, 1-12/14, 20,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Товарний, 5-11.
Світло буде відсутнє до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучені графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.
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