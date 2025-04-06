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Одесити залишились без світла — у чому причина

6 квітня 2025 10:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі сьогодні відключили електроенергію
Вуличний ліхтар не горить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 6 квітня, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Центрального РЕМ, і триватимуть до вечора.

Про це у неділю, 6 квітня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

вул. Центральний РЕМ

  • вул. Афанасьєва, 2-33, 82,
  • вул. Болгарська, 35-70,
  • вул. Гранітна, 5-23, 54-134а,
  • вул. Запорізька, 20-32а,
  • вул. М. Болтенка, 17/19-92,
  • вул. Складська, 21,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Високий, 1-12/14, 20,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Товарний, 5-11. 

Світло буде відсутнє до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть залучені графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

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