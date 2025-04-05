Графіки світла в Одесі 6 квітня — що відомо

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають щодня. Проте на 6 квітня мешканцям Одеси та області поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Як уникнути перевантаження електромереж

Енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися. Щоб уникнути перевантажень мережі і подальших відключень, мешканцям рекомендують:

не вмикати одночасно потужні електроприлади

користуватися енергоощадними лампами

за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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