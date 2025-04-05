Графики света в Одессе 6 апреля - что известно

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются ежедневно. Однако на 6 апреля жителям Одессы и области пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Как избежать перегрузки электросетей

Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети и дальнейших отключений, жителям рекомендуют:

не включать одновременно мощные электроприборы

пользоваться энергосберегающими лампами

по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Татарбунарах Одесской области зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Город закрыли на карантин. Также мы писали о состоянии вице-мэра Одессы.