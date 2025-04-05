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Отключение света в Одессе — актуальны ли графики на завтра

5 апреля 2025 20:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики света в Одессе 6 апреля - что известно
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются ежедневно. Однако на 6 апреля жителям Одессы и области пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Как избежать перегрузки электросетей

Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети и дальнейших отключений, жителям рекомендуют:

  • не включать одновременно мощные электроприборы
  • пользоваться энергосберегающими лампами
  • по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Татарбунарах Одесской области зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Город закрыли на карантин. Также мы писали о состоянии вице-мэра Одессы.

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