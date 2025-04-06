В Одессе сегодня отключили электроэнергию

Одесситы остались без света - в чем причина
Сегодня, 6 апреля, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Центрального РЭС, и продлятся до вечера.
Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
ул. Центральный РЭС
- Афанасьева, 2-33, 82,
- ул. Болгарская, 35-70,
- ул. Гранитная, 5-23, 54-134а,
- ул. Запорожская, 20-32а,
- ул. М. Болтенко, 17/19-92,
- ул. Складская, 21,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Высокий, 1-12/14, 20,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Товарный, 5-11.
Свет будет отсутствовать до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.
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