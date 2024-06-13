Відключення водопостачання в Одесі сьогодні, 13 червня

Одесити залишились без води до вечора — хто саме
Сьогодні, 13 червня, деякі одесити залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівках споживачів планують повністю відновити о 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Художника Федорова, 1 — 24А;
- Миколи Гумільова, 1 — 26;
- Павлова, 1 — 7;
- Євген Чикаленко, 1 — 28;
- Дача Ковалевського, 26 — 108;
- Деніса Максишко, 1,3;
- Маячний провулок, 1 — 8;
- Ільфа і Петрова — усі будинки;
- Академіка Корольова — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.
Також ми писали, що в Україні року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги цього місяця. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.
Додамо, що в Одеській області сьогодні, 13 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися увечері. Також енергетики проводять роботи на мережах, тому деякі споживачі залишились без світла.
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