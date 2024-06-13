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Одесити залишились без води до вечора — хто саме

13 червня 2024 12:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення водопостачання в Одесі сьогодні, 13 червня
У частини одеситів не буде водопостачання 13 черня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 червня, деякі одесити залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівках споживачів планують повністю відновити о 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Художника Федорова, 1 — 24А;
  • Миколи Гумільова, 1 — 26;
  • Павлова, 1 — 7;
  • Євген Чикаленко, 1 — 28;
  • Дача Ковалевського, 26 — 108;
  • Деніса Максишко, 1,3;
  • Маячний провулок, 1 — 8;
  • Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • Академіка Корольова — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги цього місяця. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, що в Одеській області сьогодні, 13 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися увечері. Також енергетики проводять роботи на мережах, тому деякі споживачі залишились без світла.

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водопостачання
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Одеса
Одеська область
Новини Одеси
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