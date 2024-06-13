Отключение водоснабжения в Одессе сегодня, 13 июня

Одесситы остались без воды до вечера — кто именно
Сегодня, 13 июня, некоторые одесситы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в домах потребителей планируется полностью восстановить в 16:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Художника Федорова, 1 — 24А;
- Николая Гумилева, 1 — 26;
- Павлова, 1 — 7;
- Евгений Чикаленко, 1 — 28;
- Дача Ковалевского, 26 — 108;
- Дениса Максишко, 1,3;
- Маячный переулок, 1 — 8;
- Ильфа и Петрова — все дома;
- Академика Королева — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Также мы писали, что в Украине увеличится больше должников за жилищно-коммунальные услуги в этом месяце. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.
В Одесской области сегодня, 13 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться вечером. Также энергетики производят работы на сетях, поэтому некоторые потребители остались без света.
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