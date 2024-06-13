Отключение водоснабжения в Одессе сегодня, 13 июня

У части одесситов не будет водоснабжения 13 июня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 июня, некоторые одесситы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в домах потребителей планируется полностью восстановить в 16:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Художника Федорова, 1 — 24А;

Николая Гумилева, 1 — 26;

Павлова, 1 — 7;

Евгений Чикаленко, 1 — 28;

Дача Ковалевского, 26 — 108;

Дениса Максишко, 1,3;

Маячный переулок, 1 — 8;

Ильфа и Петрова — все дома;

Академика Королева — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине увеличится больше должников за жилищно-коммунальные услуги в этом месяце. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

В Одесской области сегодня, 13 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться вечером. Также энергетики производят работы на сетях, поэтому некоторые потребители остались без света.