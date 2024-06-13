Планові відключення світла в Одесі 13 червня: адреси

Тисячі одеситів залишились без світла 13 червня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 13 червня, в Одеській області стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00. Але час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Бульвар Французький, 54/15, 54/15а.

Північний РЕМ:

Бадаєва, 4;

Винниченка, 5 — 31;

Праведників світу, 21, 23, 50/корп.1, 52;

Шполянська (Нікітіна), 1 — 11;

Салтикова-Щедріна, 1;

Гордієнка, 11 — 32а;

Мазепи, 7, 9;

Матюшенка, 3 — 22;

Хорошенка, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а, б;

Училищна, 2, 4, 6;

пл. Молоді, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (непарні), 19, 21;

Далекосхідна, 39 — 60а, б;

Крилова, 20 — 52, 52а;

Котлєєвська (Ломоносова), 5 — 58б;

Мацієвської, 41 — 60, 60а;

Слобідська, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36;

Академіка Воробйова, 34 — 48а (парні);

Гаріна, 24;

Гріна, 26 — 41а, 41б;

Далекосхідна, 20 — 38;

Нерубайська, 29 — 42а, 33;

Вітрогонова, 32 — 44;

пров. 2-й Польовий, 5;

Левадна, 11.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.