Планові відключення світла в Одесі 13 червня: адреси

Відключення світла — кому з одеситів варто дістати повербанки
Сьогодні, 13 червня, в Одеській області стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00. Але час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Бульвар Французький, 54/15, 54/15а.
Північний РЕМ:
- Бадаєва, 4;
- Винниченка, 5 — 31;
- Праведників світу, 21, 23, 50/корп.1, 52;
- Шполянська (Нікітіна), 1 — 11;
- Салтикова-Щедріна, 1;
- Гордієнка, 11 — 32а;
- Мазепи, 7, 9;
- Матюшенка, 3 — 22;
- Хорошенка, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а, б;
- Училищна, 2, 4, 6;
- пл. Молоді, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (непарні), 19, 21;
- Далекосхідна, 39 — 60а, б;
- Крилова, 20 — 52, 52а;
- Котлєєвська (Ломоносова), 5 — 58б;
- Мацієвської, 41 — 60, 60а;
- Слобідська, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36;
- Академіка Воробйова, 34 — 48а (парні);
- Гаріна, 24;
- Гріна, 26 — 41а, 41б;
- Далекосхідна, 20 — 38;
- Нерубайська, 29 — 42а, 33;
- Вітрогонова, 32 — 44;
- пров. 2-й Польовий, 5;
- Левадна, 11.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.
В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.
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