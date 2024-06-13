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Відключення світла — кому з одеситів варто дістати повербанки

13 червня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі 13 червня: адреси
Тисячі одеситів залишились без світла 13 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 червня, в Одеській області  стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00. Але час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Бульвар Французький, 54/15, 54/15а.  

Північний РЕМ:  

  • Бадаєва, 4;  
  • Винниченка, 5 — 31;  
  • Праведників світу, 21, 23, 50/корп.1, 52;  
  • Шполянська (Нікітіна), 1 — 11;  
  • Салтикова-Щедріна, 1;  
  • Гордієнка, 11 — 32а;  
  • Мазепи, 7, 9;  
  • Матюшенка, 3 — 22;  
  • Хорошенка, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а, б;  
  • Училищна, 2, 4, 6;  
  • пл. Молоді, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (непарні), 19, 21;  
  • Далекосхідна, 39 — 60а, б;  
  • Крилова, 20 — 52, 52а;  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 5 — 58б;  
  • Мацієвської, 41 — 60, 60а;  
  • Слобідська, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36;  
  • Академіка Воробйова, 34 — 48а (парні);  
  • Гаріна, 24;  
  • Гріна, 26 — 41а, 41б;  
  • Далекосхідна, 20 — 38;  
  • Нерубайська, 29 — 42а, 33;  
  • Вітрогонова, 32 — 44;  
  • пров. 2-й Польовий, 5;  
  • Левадна, 11.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

В свою чергу  Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

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