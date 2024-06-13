Плановые отключения света в Одессе 13 июня: адреса

Тысячи одесситов остались без света 13 июня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 13 июня, в Одесской области стабилизационные отключения света будут действовать только вечером. Однако энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 19:00. Но время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Бульвар Французский, 54/15, 54/15а.

Северный РЭС:

Бадаева, 4;

Винниченко, 5 — 31;

Праведников мира, 21, 23, 50/корп.1, 52;

Шполянская (Никитина), 1 — 11;

Салтыкова-Щедрина, 1;

Гордиенко, 11 — 32а;

Мазепы, 7, 9;

Матюшенко, 3 — 22;

Хорошенко, 7б, 9, 11, 13 - 16, 18, 20 — 24 а, б;

Училищная, 2, 4, 6;

пл. Молодые, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (нечетные), 19, 21;

Дальневосточная, 39 — 60а, б;

Крылова, 20 — 52, 52а;

Котлеевская (Ломоносова), 5 — 58б;

Мациевской, 41 — 60, 60а;

Слободская, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36;

Академика Воробьева, 34 — 48а (парные);

Горина, 24;

Грина, 26 — 41а, 41б;

Дальневосточная, 20 — 38;

Нерубайская, 29 — 42а, 33;

Ветрогоновой, 32 — 44;

пер. 2-й Полевой, 5;

Левадная, 11.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о ситуации с электроэнергией в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

В свою очередь Одесщина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.