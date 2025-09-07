Відключення води в Одесі 7 вересня — адреси

Одесити залишились без води — яка причина відключення
Сьогодні, 7 вересня, в Одесі комунальники проводять планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Через це кілька вулиць залишились без води. Роботи планують завершити до вечора.
Про це у неділю, 7 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Дальницька, 15-19
- вул. Балківська, 193-199
- вул. Головківська, 20а-24
- вул. Миколи Савича
- вул. Гоголя, 17-23
- вул. Академіка Корольова, 2-14
- вул. Інглезі, 1-3 (з літерами та дробами)
- просп. Небесної Сотні, 3-15 (з літерами та дробами)
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
