Отключение воды в Одессе 7 сентября - адреса

Одесситы остались без воды — какая причина отключения
Сегодня, 7 сентября, в Одессе коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого несколько улиц остались без воды. Работы планируют завершить к вечеру.
Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Дальницкая, 15-19
- ул. Балковская, 193-199
- Головковская, 20а-24
- ул. Николая Саввича
- ул. Гоголя, 17-23
- ул. Академика Королева, 2-14
- ул. Инглези, 1-3 (с буквами и дробями)
- просп. Небесной Сотни, 3-15 (с буквами и дробями)
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одесской области выставили на продажу единственный массив орошаемых сельскохозяйственных земель. Также мы писали, что в Одессе снова заработал бюветный комплекс, располагающийся по улице Ицхака Рабина.
