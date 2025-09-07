Отключение воды в Одессе 7 сентября - адреса

Мальчик набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 7 сентября, в Одессе коммунальщики проводят плановые и аварийные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого несколько улиц остались без воды. Работы планируют завершить к вечеру.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Дальницкая, 15-19

ул. Балковская, 193-199

Головковская, 20а-24

ул. Николая Саввича

ул. Гоголя, 17-23

ул. Академика Королева, 2-14

ул. Инглези, 1-3 (с буквами и дробями)

просп. Небесной Сотни, 3-15 (с буквами и дробями)

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

