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Одесити залишились без води — хто саме

24 листопада 2024 13:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Сотні одеситів залишились сьогодні без води
Людина перевіряє чи є вода в крані. Фото ілюстративне: unsplash
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 24 листопада, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 18:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 15:00 води не буде:

  • проспект Шевченко.

До 16:30 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Розкидайлівська
  • вул. Балківська.

До 18:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Архітекторська

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині. Також ми писали, що буревій в Одесі повалив десятки дерев та гілля.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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