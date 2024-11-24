Сотни одесситов остались без воды

Человек проверяет, есть ли вода в кране. Фото иллюстративное: unsplash

В Одессе сегодня, 24 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 15:00 воды не будет:

проспект Шевченко.

К 16:30 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Раскидайловская

ул. Балковская.

К 18:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Архитекторская

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

¬Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

‚Космонавтов, 15;

‚Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в ДТЭК обновили графики отключения света сегодня в Одесской области. Также мы писали, что ураган в Одессе повалил десятки деревьев и веток.