Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити залишились сьогодні без води — деталі arrow

Одесити залишились сьогодні без води — деталі

9 грудня 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити залишились сьогодні без води — деталі
Чоловік перевіряє, чи є вода у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 9 грудня, частина мешканців Київського району Одеси залишилася без води на тривалий час. Водопостачання містянам планують повернути ближче до вечора. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води

  • вул. Академіка Корольова — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова, з 1 по 14 будинок;
  • вул. Академіка Глушко, з 16 по 28 будинок.

Воду одеситам планують повернути сьогодні о 18.00, проте час може змінюватися. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Також ми писали, що Хаджибейський лиман різко пересихає. Причиною цьому є поганий стан гідротехнічних споруд, зокрема дамби, це призвело до низького водообміну. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі