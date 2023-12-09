Одесити залишились сьогодні без води — деталі

Чоловік перевіряє, чи є вода у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 9 грудня, частина мешканців Київського району Одеси залишилася без води на тривалий час. Водопостачання містянам планують повернути ближче до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова, з 1 по 14 будинок;

вул. Академіка Глушко, з 16 по 28 будинок.

Воду одеситам планують повернути сьогодні о 18.00, проте час може змінюватися.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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