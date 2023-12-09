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Одесситы остались сегодня без воды — адреса

9 декабря 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы остались сегодня без воды — адреса
Мужчина проверяет, есть ли вода в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 9 декабря, часть жителей Киевского района Одессы осталась без воды длительное время. Водоснабжение горожанам планируют вернуть ближе к вечеру.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Академика Королева — все дома
  • ул. Ильфа и Петрова, с 1 по 14 здание
  • ул. Академика Глушко, с 16 по 28 здание

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 18:00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также понадобиться время на заполнение системы водой, и более удаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.

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