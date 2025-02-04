Хто в Одесі без води

Одесити залишилися без води – де працюють бювети
Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 16:00 одеситам обіцяють знаву вернути воду.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Коли дадуть воду
До 14:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Академіка Корольова, 1-20 — усі будинки;
- вул. Інглезі, 1-5 — усі будинки;
- просп. Небесної Сотні 3-43 — усі будинки.
До 15:00 води не буде:
- вул. Варненська, 7А.
До 16:00 без води будуть жителі:
- просп. Українських Героїв — усі будинки;
- вул. Європейська — усі будинки;
- вул. Мала Арнаутська — усі будинки;
- вул. Велика Арнаутська — усі будинки;
- вул. Рішельєвська — усі будинки;
- вул. Преображенська — усі будинки.
Інфоксводоканал попереджає: після відновлення постачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, тому більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати її пізніше зазначеного часу.
Адреси бюветів
Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:
Київський район
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми також писали про тарифи на воду у лютому. А також про нові ціни на мобільний зв'язок.
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