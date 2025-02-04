Хто в Одесі без води

Людина набирає воду. фото ілюстративне novyny.live

Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 16:00 одеситам обіцяють знаву вернути воду.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Академіка Корольова, 1-20 — усі будинки;

вул. Інглезі, 1-5 — усі будинки;

просп. Небесної Сотні 3-43 — усі будинки.

До 15:00 води не буде:

вул. Варненська, 7А.

До 16:00 без води будуть жителі:

просп. Українських Героїв — усі будинки;

вул. Європейська — усі будинки;

вул. Мала Арнаутська — усі будинки;

вул. Велика Арнаутська — усі будинки;

вул. Рішельєвська — усі будинки;

вул. Преображенська — усі будинки.

Інфоксводоканал попереджає: після відновлення постачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, тому більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати її пізніше зазначеного часу.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:

Київський район

Фонтанська дорога, 16;

Адміральський проспект, 31;

Дача Ковалевського, 150;

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

Академічна, 11;

Ольгіївська, 37;

Старопортофранківська, 105;

Академічна, 2;

Академічна, 30.

Хаджибейський район

Космонавтів, 15;

Михайлівська площа, 19;

Іцхака Рабіна, 1;

Дальницька, 25;

Інглезі, 1.

Пересипський район

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про тарифи на воду у лютому. А також про нові ціни на мобільний зв'язок.