Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити залишилися без води – де працюють бювети arrow

Одесити залишилися без води – де працюють бювети

4 лютого 2025 13:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Хто в Одесі без води
Людина набирає воду. фото ілюстративне novyny.live
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 16:00 одеситам обіцяють знаву вернути воду.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

Читайте також:

Коли дадуть воду

До 14:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Академіка Корольова, 1-20 — усі будинки; 
  • вул. Інглезі, 1-5 — усі будинки;
  • просп. Небесної Сотні 3-43 — усі будинки.

До 15:00 води не буде: 

  • вул. Варненська, 7А.

До 16:00 без води будуть жителі: 

  • просп. Українських Героїв — усі будинки;
  • вул. Європейська — усі будинки;
  • вул. Мала Арнаутська — усі будинки; 
  • вул. Велика Арнаутська — усі будинки; 
  • вул. Рішельєвська — усі будинки; 
  • вул. Преображенська — усі будинки.

Інфоксводоканал попереджає: після відновлення постачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, тому більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати її пізніше зазначеного часу.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:  

Київський район

  • Фонтанська дорога, 16;
  • Адміральський проспект, 31;
  • Дача Ковалевського, 150;
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район

  • Старобазарний сквер, 3;
  • проспект Гагаріна, 33;
  • Академічна, 11;
  • Ольгіївська, 37;
  • Старопортофранківська, 105;
  • Академічна, 2;
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район

  • Космонавтів, 15;
  • Михайлівська площа, 19;
  • Іцхака Рабіна, 1;
  • Дальницька, 25;
  • Інглезі, 1.   

Пересипський район

  • Кримська, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про тарифи на воду у лютому. А також про нові ціни на мобільний зв'язок

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Реклама
Реклама
Реклама