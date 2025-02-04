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Одесситы остались без воды — где работают бюветы

4 февраля 2025 13:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Кто в Одессе без воды
Человек набирает воду. Фото: иллюстративное novyny.live
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 16:00 одесситам обещают вернуть воду.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Академика Королева, 1-20 - все дома;
  • ул. Инглези, 1-5 - все дома;
  • просп. Небесной Сотни 3-43 - все дома.

До 15:00 воды не будет:

  • ул. Варненская, 7А.

До 16:00 без воды будут жители:

  • просп. Украинских Героев - все дома;
  • ул. Европейская - все дома;
  • ул. Малая Арнаутская - все дома;
  • ул. Большая Арнаутская - все дома;
  • ул. Ришельевская - все дома;
  • ул. Преображенская - все дома.

Инфоксводоканал предупреждает: после возобновления поставок может также понадобиться время на заполнение системы водой, поэтому более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить ее позже указанного времени.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы также писали о тарифах на воду в феврале. А также о новых ценах на мобильную связь.

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