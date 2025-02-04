Кто в Одессе без воды

Одесситы остались без воды — где работают бюветы
Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 16:00 одесситам обещают вернуть воду.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Когда дадут воду
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Академика Королева, 1-20 - все дома;
- ул. Инглези, 1-5 - все дома;
- просп. Небесной Сотни 3-43 - все дома.
До 15:00 воды не будет:
- ул. Варненская, 7А.
До 16:00 без воды будут жители:
- просп. Украинских Героев - все дома;
- ул. Европейская - все дома;
- ул. Малая Арнаутская - все дома;
- ул. Большая Арнаутская - все дома;
- ул. Ришельевская - все дома;
- ул. Преображенская - все дома.
Инфоксводоканал предупреждает: после возобновления поставок может также понадобиться время на заполнение системы водой, поэтому более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить ее позже указанного времени.
Адреса бюветов
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:
Киевский район
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
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