Кто в Одессе без воды

Человек набирает воду. Фото: иллюстративное novyny.live

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 16:00 одесситам обещают вернуть воду.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Академика Королева, 1-20 - все дома;

ул. Инглези, 1-5 - все дома;

просп. Небесной Сотни 3-43 - все дома.

До 15:00 воды не будет:

ул. Варненская, 7А.

До 16:00 без воды будут жители:

просп. Украинских Героев - все дома;

ул. Европейская - все дома;

ул. Малая Арнаутская - все дома;

ул. Большая Арнаутская - все дома;

ул. Ришельевская - все дома;

ул. Преображенская - все дома.

Инфоксводоканал предупреждает: после возобновления поставок может также понадобиться время на заполнение системы водой, поэтому более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить ее позже указанного времени.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы также писали о тарифах на воду в феврале. А также о новых ценах на мобильную связь.