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Одесити залишилися сьогодні без світла — адреси

31 грудня 2023 11:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити залишилися сьогодні без світла — адреси
Повідомлення про ремонт. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 31 грудня, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Де не буде світла

Південний РЕМ:  

  • вул. Хуторська, 15-71, 26-40,  
  • вул. Академіка Панкратової, 1-31, 2-14, 
  • вул. Кругова 10б-58,13-55, 
  • вул. Хавкіна,1-31,  
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,  
  • вул. Степова, 1-31, 2-22.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів (ПСО) на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

Також ми повідомляли, що з 1 першого січня в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, однак лише до кінця опалювального сезону. Відтак, вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

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