Одесситы остались сегодня без света — адреса

Уведомление о ремонте. Фото: Новости.

Сегодня, 31 декабря, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Хуторская, 15-71, 26-40,

ул. Академика Панкратовой, 1-31, 2-14,

ул. Круговая 10б-58,13-55,

ул. Ховкина,1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Степная, 1-31, 2-22.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов (ПСО) на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут просматриваться еще четыре месяца.

Также мы сообщали, что с 1-го января в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, однако лишь до конца отопительного сезона. Поэтому уже с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.