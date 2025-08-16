Акція на підтримку військовополонених в Одесі — фоторепортаж

Акція на підтримку полонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У Одесі пройшла чергова акція на підтримку військових та цивільних, які досі перебувають у російському полоні. Рідні зниклих та небайдужі містяни нагадали про тих, хто досі чекає на повернення додому.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Акція на підтримку військовополонених в Одесі

У суботу, 16 серпня, на Дерибасівській вулиці десятки людей із плакатами та прапорами зібралися для того, щоб віддати шану та нагадати про військових та цивільних, які зникли безвісті або перебувають у російському полоні.

Одесити вийшли на акцію заради полонених. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Одесі. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти Анна Пажера наголосила, що кожен має бути голосом полонених і наполягати на їхньому звільненні.

"Не всі ще вдома. Має бути більше й частіше обмінів. Ми вже бачимо певні зрушення, і це дуже добре. Але продовжуємо боротися за своїх рідних", — сказала вона.

Багато учасників акції вже тривалий час не отримували жодної звістки про своїх рідних.

В Одесі пройшла акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Хлопчик на акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Серед них і Оксана, яка втратила зв'язок зі своїм чоловіком ще у березні.

