Акція на підтримку військовополонених в Одесі — фоторепортаж

Одесити зібралися на акцію на підтримку полонених — фоторепортаж
У Одесі пройшла чергова акція на підтримку військових та цивільних, які досі перебувають у російському полоні. Рідні зниклих та небайдужі містяни нагадали про тих, хто досі чекає на повернення додому.
Про це з місця події повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Акція на підтримку військовополонених в Одесі
У суботу, 16 серпня, на Дерибасівській вулиці десятки людей із плакатами та прапорами зібралися для того, щоб віддати шану та нагадати про військових та цивільних, які зникли безвісті або перебувають у російському полоні.
Організаторка акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти Анна Пажера наголосила, що кожен має бути голосом полонених і наполягати на їхньому звільненні.
"Не всі ще вдома. Має бути більше й частіше обмінів. Ми вже бачимо певні зрушення, і це дуже добре. Але продовжуємо боротися за своїх рідних", — сказала вона.
Багато учасників акції вже тривалий час не отримували жодної звістки про своїх рідних.
Серед них і Оксана, яка втратила зв'язок зі своїм чоловіком ще у березні.
