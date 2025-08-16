Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж

Одесситы собрались на акцию в поддержку пленных — фоторепортаж
В Одессе прошла очередная акция в поддержку военных и гражданских, которые до сих пор находятся в российском плену. Родные пропавших и неравнодушные горожане напомнили о тех, кто до сих пор ждет возвращения домой.
Об этом с места события сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Акция в поддержку военнопленных в Одессе
В субботу, 16 августа, на Дерибасовской улице десятки людей с плакатами и флагами собрались для того, чтобы отдать дань уважения и напомнить о военных и гражданских, которые пропали без вести или находятся в российском плену.
Организатор акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести Анна Пажера подчеркнула, что каждый должен быть голосом пленных и настаивать на их освобождении.
"Не все еще дома. Должно быть больше и чаще обменов. Мы уже видим определенные сдвиги, и это очень хорошо. Но продолжаем бороться за своих родных", — сказала она.
Многие участники акции уже длительное время не получали никаких известий о своих родных.
Среди них и Оксана, которая потеряла связь со своим мужем еще в марте.
