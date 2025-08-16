Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситы собрались на акцию в поддержку пленных — фоторепортаж

Одесситы собрались на акцию в поддержку пленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 22:20
Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж
Акция в поддержку пленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прошла очередная акция в поддержку военных и гражданских, которые до сих пор находятся в российском плену. Родные пропавших и неравнодушные горожане напомнили о тех, кто до сих пор ждет возвращения домой.

Об этом с места события сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных в Одессе

В субботу, 16 августа, на Дерибасовской улице десятки людей с плакатами и флагами собрались для того, чтобы отдать дань уважения и напомнить о военных и гражданских, которые пропали без вести или находятся в российском плену.

Акція на підтримку полонених в Одесі
Одесситы вышли на акцию ради пленных. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених в Одесі
Акция в поддержку пленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести Анна Пажера подчеркнула, что каждый должен быть голосом пленных и настаивать на их освобождении.

"Не все еще дома. Должно быть больше и чаще обменов. Мы уже видим определенные сдвиги, и это очень хорошо. Но продолжаем бороться за своих родных", — сказала она.

Многие участники акции уже длительное время не получали никаких известий о своих родных.

Акція на підтримку полонених в Одесі
В Одессе прошла акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених в Одесі
Мальчик на акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Среди них и Оксана, которая потеряла связь со своим мужем еще в марте.

Напомним, в Одессе активисты заставили памятник Утесову "заплакать" кровавыми слезами.

А также стало известно, что россияне усилили атаки "шахедами" по Одесской области.

Одесса митинг акция пленные пропавшие без вести
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации