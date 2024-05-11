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Одесити зможуть перевірити свої родимки безплатно — де саме

11 травня 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити зможуть перевірити свої родимки безплатно — де саме
Родимки на тілі. Фото: FREEPIK
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 13 травня 2024 року, у медичних закладах Одеси відбудеться День профілактики та ранньої діагностики меланоми для дорослих та дітей. Оглядатимуть пацієнтів з 8:00 до 17:00, залежно від графіка роботи лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Профілактика меланоми

За інформацією мерії, ця акція організована з нагоди Всесвітнього дня меланоми та отримала підтримку від Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров'я. Протягом заходу всі охочі зможуть пройти безоплатний профілактичний огляд шкіри, перевірити родимки та отримати консультацію.

Де пройти діагностику безоплатно

Для проходження безоплатного огляду шкіри мешканці міста можуть звернутися до свого сімейного лікаря або до лікарів-дерматологів за вказаними адресами:

  • КНП "Консультативно-діагностичний центр № 6", вул. Маршала Говорова, 26а.
  • КНП "Консультативно-діагностичний центр № 20", вул. Левітана, 62.
  • "Консультативно-діагностичний центр № 29", вул. Академіка Заболотного, 13а.
  • Консультативно-діагностичний центр при КНП "Міська клінічна лікарня №1", вул. Болгарська, 38.
  • Консультативно-діагностичний центр при КНП "Міська клінічна лікарня № 10", вул. Маршала Малиновського, 61а.
  • Консультативно-діагностичний центр при КНП "Міська клінічна лікарня № 5", вул. Троїцька, 38.
  • Консультативно-діагностичний центр при КНП "Міська клінічна лікарня №11", вул. Академіка Воробйова, 5.
  • КНП "Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка", вул. Дворянська, 10.

Нагадаємо, французькі лікарі з Bouchard Clinic планують передати медичне обладнання в Одесу. Воно використовуватиметься для лікування постраждалих від російських атак.

Одеса
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лікування
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меланома

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