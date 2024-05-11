Одесситы смогут проверить свои родинки бесплатно — где именно
В понедельник, 13 мая 2024 года, в медицинских учреждениях Одессы состоится День профилактики и ранней диагностики меланомы для взрослых и детей. Будут осматривать пациентов с 8:00 до 17:00, в зависимости от графика работы больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Профилактика меланомы
По информации мэрии, эта акция организована по случаю Всемирного дня меланомы и получила поддержку Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. В течение мероприятия все желающие смогут пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, проверить родинки и получить консультацию.
Где пройти диагностику бесплатно
Для прохождения бесплатного осмотра кожи жители города могут обратиться к своему семейному врачу или к врачам-дерматологам по указанным адресам:
- КНП "Консультативно диагностический центр № 6", ул. Маршала Говорова, 26а.
- КНП "Консультативно диагностический центр № 20", ул. Левитана, 62.
- "Консультативно диагностический центр № 29", ул. Академика Заболотного, 13а.
- Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №1", ул. Болгарская, 38.
- Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №10", ул. Маршала Малиновского, 61а.
- Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №5", ул. Троицкая, 38
- Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №11", ул. Академика Воробьева, 5.
- КНП "Детский консультативно-диагностический центр им. Акад. Б.Я. Резника", ул. Дворянская, 10.
Напомним, французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.
Читайте Новини.LIVE!