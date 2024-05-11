Одесситы смогут проверить свои родинки бесплатно — где именно

Родинки на теле. Фото: FREEPIK

В понедельник, 13 мая 2024 года, в медицинских учреждениях Одессы состоится День профилактики и ранней диагностики меланомы для взрослых и детей. Будут осматривать пациентов с 8:00 до 17:00, в зависимости от графика работы больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По информации мэрии, эта акция организована по случаю Всемирного дня меланомы и получила поддержку Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. В течение мероприятия все желающие смогут пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, проверить родинки и получить консультацию.

Где пройти диагностику бесплатно

Для прохождения бесплатного осмотра кожи жители города могут обратиться к своему семейному врачу или к врачам-дерматологам по указанным адресам:

КНП "Консультативно диагностический центр № 6", ул. Маршала Говорова, 26а.

КНП "Консультативно диагностический центр № 20", ул. Левитана, 62.

"Консультативно диагностический центр № 29", ул. Академика Заболотного, 13а.

Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №1", ул. Болгарская, 38.

Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №10", ул. Маршала Малиновского, 61а.

Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №5", ул. Троицкая, 38

Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №11", ул. Академика Воробьева, 5.

КНП "Детский консультативно-диагностический центр им. Акад. Б.Я. Резника", ул. Дворянская, 10.

Напомним, французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.