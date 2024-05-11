Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы смогут проверить свои родинки бесплатно — где именно arrow

Одесситы смогут проверить свои родинки бесплатно — где именно

11 мая 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы смогут проверить свои родинки бесплатно — где именно
Родинки на теле. Фото: FREEPIK
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 13 мая 2024 года, в медицинских учреждениях Одессы состоится День профилактики и ранней диагностики меланомы для взрослых и детей. Будут осматривать пациентов с 8:00 до 17:00, в зависимости от графика работы больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Профилактика меланомы

По информации мэрии, эта акция организована по случаю Всемирного дня меланомы и получила поддержку Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья. В течение мероприятия все желающие смогут пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, проверить родинки и получить консультацию.

Где пройти диагностику бесплатно

Для прохождения бесплатного осмотра кожи жители города могут обратиться к своему семейному врачу или к врачам-дерматологам по указанным адресам:

  • КНП "Консультативно диагностический центр № 6", ул. Маршала Говорова, 26а.
  • КНП "Консультативно диагностический центр № 20", ул. Левитана, 62.
  • "Консультативно диагностический центр № 29", ул. Академика Заболотного, 13а.
  • Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №1", ул. Болгарская, 38.
  • Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №10", ул. Маршала Малиновского, 61а.
  • Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №5", ул. Троицкая, 38
  • Консультативно-диагностический центр при КНП "Городская клиническая больница №11", ул. Академика Воробьева, 5.
  • КНП "Детский консультативно-диагностический центр им. Акад. Б.Я. Резника", ул. Дворянская, 10.

Напомним, французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
лечение
Новости Одессы
меланома

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина