Одесити зможуть самостійно керувати своїми пенсійними накопиченнями

Пенсіонери самостійно керують своїм рахунком. Фото: pixabay

В Одесі роботодавці будуть перераховувати частину зарплатні працівника на його пенсію. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Законом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників", — йдеться в законопроєкті.

Як сплачуватимуть податковий відсоток

1% від окладу у 2023 році,

1,5% — у 2024,

2% — у 2025 році від розміру заробітної плати працівників.

У Верховній раді зазначають, що держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах коштом Державного бюджету України. Ці гроші підуть на накопичувальний пенсійний фонд працівника.

Також повідомляється, що працівники матимуть можливість збільшити розмір своїх самостійних внесків за власним бажанням. Кошти накопичувальної системи на індивідуальних пенсійних рахунках будуть власністю учасників системи, а у разі їх смерті право власності на пенсійні заощадження перейдуть до їх спадкоємців.

Нагадаємо, наразі мінімальна пенсія в Україні становить майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.