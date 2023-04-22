Одесситы смогут самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями

Одесситы смогут самостоятельно управлять пенсионными накоплениями: детали нового законопроекта
В Одессе работодатели будут перечислять часть зарплаты работника на его пенсию. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Законом предполагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников", — говорится в законопроекте.
Как будут платить налоговый процент
- 1% от оклада в 2023 году,
- 1,5% — в 2024,
- 2% — в 2025 году от размера заработной платы работников.
В Верховной раде отмечают, что государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет Государственного бюджета Украины. Эти деньги пойдут в накопительный пенсионный фонд работника.
Также сообщается, что работники смогут увеличить размер своих самостоятельных взносов по собственному желанию. Средства накопительной системы на индивидуальных пенсионных счетах будут являться собственностью участников системы, а в случае их смерти право собственности на пенсионные сбережения перейдут к их наследникам.
Напомним, минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.