Одесситы смогут самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями

Пенсионеры самостоятельно управляют своим счетом. Фото: pixabay

В Одессе работодатели будут перечислять часть зарплаты работника на его пенсию. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Законом предполагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников", — говорится в законопроекте.

Как будут платить налоговый процент

1% от оклада в 2023 году,

1,5% — в 2024,

2% — в 2025 году от размера заработной платы работников.

В Верховной раде отмечают, что государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет Государственного бюджета Украины. Эти деньги пойдут в накопительный пенсионный фонд работника.

Также сообщается, что работники смогут увеличить размер своих самостоятельных взносов по собственному желанию. Средства накопительной системы на индивидуальных пенсионных счетах будут являться собственностью участников системы, а в случае их смерти право собственности на пенсионные сбережения перейдут к их наследникам.

Напомним, минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.