В Одесі викрили виробництво підробленого одягу відомих брендів

В Одесі викрили виробництво фальшивого одягу. Фото: БЕБ

В Одесі викрили декілька підпільних цехів. У них 21-річний чоловік налагодив виробництво одягу під виглядом всесвітньо відомих брендів. Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Про це повідомили у теруправлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області.

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Подробиці справи

Молодик разом з трьома знайомими налагодили виробництво спортивних костюмів, шортів, курток, худі, а також взуття, сумок і гаманців. Вироблене вони видавали за продукцію світових брендів.

Один з учасників групи зареєструвався як ФОП і відкрив магазин у центрі міста. Також одяг продавали через соцмережі. Товар зберігали на орендованих складах на одному з найбільших одеських ринків.

Що загрожує

Детективи БЕБ провели 14 обшуків у цехах, складах і автомобілях учасників групи. Вилучили взуття, одяг, сумки, ремені, кепки, рюкзаки, а також промислове обладнання й швейну фурнітуру загальною вартістю понад 50 млн грн.

Одеситу "світить" не тільки втрата бізнесу, а й кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Цей злочин карається штрафом на суму до 105 тис. грн.

Зазначимо, що внаслідок своєї діяльності група завдала власнику всесвітньо відомого бренду 7,4 млн грн збитків.

Нагадаємо, на Одещині викрили ділка, який виробляв цигарки без акцизних марок. Також в Одесі закрили завод, на якому робили фальшиві батареї.