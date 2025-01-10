В Одессе разоблачили производство поддельной одежды известных брендов

Одесситов оставили без брендовой одежды — что произошло
В Одессе разоблачили несколько подпольных цехов. В них 21-летний мужчина наладил производство одежды под видом всемирно известных брендов. Теперь ему придется заплатить штраф.
Об этом сообщили в теруправлении Бюро экономической безопасности в Одесской области.
Подробности дела
Молодик вместе с тремя знакомыми наладили производство спортивных костюмов, шортов, курток, худи, а также обуви, сумок и кошельков. Произведенное они выдавали за продукцию мировых брендов.
Один из участников группы зарегистрировался как ФЛП и открыл магазин в центре города. Также одежду продавали через соцсети. Товар хранили на арендованных складах на одном из крупнейших одесских рынков.
Что грозит
Детективы БЭБ провели 14 обысков в цехах, складах и автомобилях участников группы. Изъяли обувь, одежду, сумки, ремни, кепки, рюкзаки, а также промышленное оборудование и швейную фурнитуру общей стоимостью более 50 млн грн.
Одесситу "светит" не только потеря бизнеса, но и уголовная ответственность по ч. 3 ст. 229 УКУ (незаконное использование знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере). Это преступление наказывается штрафом на сумму до 105 тыс. грн.
Отметим, что вследствие своей деятельности группа нанесла владельцу всемирно известного бренда 7,4 млн грн убытков.
Напомним, в Одесской области разоблачили дельца, который производил сигареты без акцизных марок. Также в Одессе закрыли завод, на котором делали фальшивые батареи.
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