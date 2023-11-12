Одеситів попереджають про посилення вітру найближчі дві години

Люди йдуть містом під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Упродовж найближчих двох годин жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що негода тримається в Одесі уже другу добу поспіль. Сильний вітер в місті валить дерева та гілля. Наразі відомо, що за сьогодні уже упало понад десяток дерев. Зокрема, повалене дерево перекрило рух трамвая на Французькому бульварі.

Повалене дерево на Французькому бульварі. Фото: місцеві ЗМІ

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їхнього прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада Одесу накрив шквальний вітер та дощ. Негода повалила в місті понад десяток дерев, є також зламані гілки.

Також ми писали, що протягом найближчих двох діб жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с.