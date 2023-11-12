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Одесситов предупреждают об усилении ветра в ближайшие два часа

12 ноября 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситов предупреждают об усилении ветра в ближайшие два часа
Люди идут по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ближайшие два часа жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

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"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — говорится в сообщении.

Отметим, что непогода держится в Одессе уже вторые сутки подряд. Сильный ветер в городе валит деревья и ветки. Пока известно, что за сегодня уже упало более десятка деревьев. В частности, поваленное дерево перекрыло движение трамвая на Французском бульваре.

Поваленное дерево на Французском бульваре. Фото: местные СМИ

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море возрастает минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибитие к берегу, а также их дрейф вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельного вмешательства.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в ночь на 11 ноября Одессу накрыл шквальный ветер и дождь. Ненастье повалило в городе более десятка деревьев, есть также сломанные ветки.

Также мы писали, что в ближайшие два дня жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с.

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