Одеситів запрошують доєднатись до збору аптечок для військових
Сьогодні, небайдужих одеситів запрошують долучитись до волонтерської діяльності. Необхідно буде зібрати 300 аптечок.
Про це повідомляє волонтерка Катерина Ножевнікова.
"Я намагаюсь не надавати вам всіх жахів кожного дня. Намагаюсь зберігати психіку читача, але я благаю вас пам’ятати, що там якщо ти не маєш якісно укомплектованої аптечки, якісних турнікетів чи наплічників медика, де є все необхідне для надання допомоги шансів в тебе нуль. Ми донатимо гроші, а вони кожного дня донатять своє життя всім нам", — написала Катерина Ножевнікова.
Збирати аптечки будуть на Рішельевській, 33 - Урбан Хол 4 поверх сьогодні об 11. До речі, одесити можуть із собою принести необхідні нашим бійцям ліки.
Нагадаємо, учні Одеського ліцею № 23 та діти, взяли участь у тематичному заході з виготовлення оберегів під назвою "Український оберіг для воїна-захисника". Діти власноруч створили патріотичні обереги з побажаннями українським воїнам, які перебувають на передовій та відважно захищають нашу землю.
Крім того, одеський підприємець створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкту долучиться і Національна гвардія України.