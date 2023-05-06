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Одеситів запрошують доєднатись до збору аптечок для військових

6 травня 2023 10:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситів запрошують доєднатись до збору аптечок для військових
Сумки для військових аптечок. Фото: Катерина Ножевнікова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, небайдужих одеситів запрошують долучитись до волонтерської діяльності. Необхідно буде зібрати 300 аптечок. 

Про це повідомляє волонтерка Катерина Ножевнікова.

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"Я намагаюсь не надавати вам всіх жахів кожного дня. Намагаюсь зберігати психіку читача, але я благаю вас пам’ятати, що там якщо ти не маєш якісно укомплектованої  аптечки, якісних турнікетів чи наплічників медика, де є все необхідне для надання допомоги шансів в тебе нуль. Ми донатимо гроші, а вони кожного дня донатять своє життя всім нам", — написала Катерина Ножевнікова. 

Збирати аптечки будуть на Рішельевській, 33 - Урбан Хол 4 поверх сьогодні об 11. До речі, одесити можуть із собою принести необхідні нашим бійцям ліки. 

Перелік ліків, які необхідні ЗСУ. Фото: Катерина Ножевнікова 
Перелік ліків, які необхідні ЗСУ. Фото: Катерина Ножевнікова 

Нагадаємо, учні Одеського ліцею № 23 та діти, взяли участь у тематичному заході з виготовлення оберегів під назвою "Український оберіг для воїна-захисника". Діти власноруч створили патріотичні обереги з побажаннями українським воїнам, які перебувають на передовій та відважно захищають нашу землю.

Крім того, одеський підприємець  створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкту долучиться і Національна гвардія України.

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