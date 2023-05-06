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Одесситов приглашают присоединиться к сбору аптечек для военных

6 мая 2023 10:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситов приглашают присоединиться к сбору аптечек для военных
Сумки для военных аптечек. Фото: Екатерина Ножевникова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня неравнодушных одесситов приглашают приобщиться к волонтерской деятельности. Необходимо будет собрать 300 аптечек.

Об этом сообщает волонтер Екатерина Ножевникова.

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"Я стараюсь не предоставлять вам всех ужасов каждый день. Стараюсь сохранять психику читателя, но я умоляю вас помнить, что там если у тебя нет качественно укомплектованной аптечки, качественных турникетов или рюкзаков медика, где есть все необходимое для предоставления помощи шансов у тебя ноль. Мы донатим деньги, а они каждый день доначат свою жизнь всем нам", — написала Екатерина Ножевникова.

Собирать аптечки будут на Ришельевской, 33 — Урбан Холл 4 этаж сегодня в 11. Кстати, одесситы могут с собой принести необходимые нашим бойцам лекарства.

Перечень лекарств, необходимых ВСУ. Фото: Екатерина Ножевникова
Перечень лекарств, необходимых ВСУ. Фото: Екатерина Ножевникова

Напомним, учащиеся Одесского лицея № 23 и дети приняли участие в тематическом мероприятии по изготовлению оберегов под названием "Украинский оберег для воина-защитника". Дети собственноручно создали патриотические обереги с пожеланиями украинским воинам, которые находятся на передовой и смело защищают нашу землю.

Кроме того, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта подключится и Национальная гвардия Украины.

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