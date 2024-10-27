Зіпсована їжа в супермаркеті Одеси

Картопля, яку купила одеситка. Фото: скриншот

У відомому магазині в Одесі жінка придбала готову картоплю з грибами, морквою та цибулею. Вдома вона виявила, що страва погано пахне.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

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На відео жінка каже, що купила їжу в магазині у Пересипському районі міста. За її словами продавчиня активно хвалила готову страву — картоплю з грибами, переконуючи, що вона свіжа та смачна. Однак вдома, відкривши контейнер, одеситка начебто відчула неприємний запах, що свідчив про зіпсованість продукту.

"За 264 грами заплатила 78 гривень 95 копійок. Картопелька з грибами смачний має вигляд, але зіпсована", — каже жінка.

Як уберегтися від покупки неякісної їжі

Звертайте увагу на вигляд та запах. Перевіряйте їжу, особливо готову, на свіжість і неприємний запах ще до покупки.

Час виготовлення. Дізнавайтеся час приготування продукту. Свіжі продукти зберігають привабливий вигляд та запах без зусиль.

Перевіряйте пакування. Уникайте контейнерів із зім’ятими кришками, слідами рідини або конденсатом.

Використовуйте право на повернення. Якщо після покупки виявили неякісний продукт, негайно зверніться до адміністрації магазину для повернення коштів або заміни товару.

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