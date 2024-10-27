Зіпсована їжа в супермаркеті Одеси

Одеситка поскаржилась на зіпсовану їжу у супермаркеті
У відомому магазині в Одесі жінка придбала готову картоплю з грибами, морквою та цибулею. Вдома вона виявила, що страва погано пахне.
Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.
Одеситці продали зіпсовану їжу
На відео жінка каже, що купила їжу в магазині у Пересипському районі міста. За її словами продавчиня активно хвалила готову страву — картоплю з грибами, переконуючи, що вона свіжа та смачна. Однак вдома, відкривши контейнер, одеситка начебто відчула неприємний запах, що свідчив про зіпсованість продукту.
"За 264 грами заплатила 78 гривень 95 копійок. Картопелька з грибами смачний має вигляд, але зіпсована", — каже жінка.
Як уберегтися від покупки неякісної їжі
- Звертайте увагу на вигляд та запах. Перевіряйте їжу, особливо готову, на свіжість і неприємний запах ще до покупки.
- Час виготовлення. Дізнавайтеся час приготування продукту. Свіжі продукти зберігають привабливий вигляд та запах без зусиль.
- Перевіряйте пакування. Уникайте контейнерів із зім’ятими кришками, слідами рідини або конденсатом.
- Використовуйте право на повернення. Якщо після покупки виявили неякісний продукт, негайно зверніться до адміністрації магазину для повернення коштів або заміни товару.
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