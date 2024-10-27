Испорченная еда в супермаркете Одессы

Картошка, которую купила одесситка. Фото: скриншот

В известном магазине в Одессе женщина приобрела готовый картофель с грибами, морковью и луком. Дома она обнаружила, что блюдо плохо пахнет.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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На видео женщина говорит, что купила еду в магазине в Пересыпском районе. По ее словам, продавщица активно хвалила готовое блюдо — картошку с грибами, убеждая, что она свежая и вкусная. Однако дома, открыв контейнер, одесситка вроде бы почувствовала неприятный запах, свидетельствующий об испорченности продукта.

"За 264 грамма заплатила 78 гривен 95 копеек. Картошечка с грибами вкусно выглядит, но испорчена", — говорит женщина.

Как уберечься от покупки некачественной еды

Обратите внимание на вид и запах. Проверяйте еду, особенно готовую, на свежесть и неприятный запах еще до покупки.

Время производства. Узнайте время приготовления продукта. Свежие продукты сохраняют привлекательный вид и запах.

Проверяйте упаковку. Избегайте контейнеров со смятыми крышками, следами жидкости или конденсатом.

Используйте право на возврат. Если после покупки был обнаружен некачественный продукт, немедленно обратитесь в администрацию магазина для возврата средств или замены товара.

Напомним, до конца года 173 школы в Украине получат совершенно новые кухни и столовые. Правительство уже выделило на это деньги. В приоритете большие школы в состоятельных общинах. Также американские ученые опубликовали список продуктов, которые несут высокий риск рака.