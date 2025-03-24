Вирок одеського суду за виправдовування агресії РФ

Одеситка, працюючи у правоохоронних органах, виправдовувала РФ
Колишня співробітниця правоохоронних органів виправдовувала російську агресію. Київський районний суд Одеси засудив жінку до п’яти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підозрювана відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир". Крім того, жінка поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег. Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси російськими військами, розправою тим, хто не поділяв її позицію.
Що вирішив суд
Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України (виправдовування та визнання правомірною збройну агресію РФ проти України) Її засудили до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка готувала удари по ЗСУ. А також про диверсії на замовлення РФ на залізниці.
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