Вирок одеського суду за виправдовування агресії РФ

Підозрювана у суді. Фото: Державне бюро розслідувань

Колишня співробітниця правоохоронних органів виправдовувала російську агресію. Київський районний суд Одеси засудив жінку до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підозрювана відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир". Крім того, жінка поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег. Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси російськими військами, розправою тим, хто не поділяв її позицію.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України (виправдовування та визнання правомірною збройну агресію РФ проти України) Її засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка готувала удари по ЗСУ. А також про диверсії на замовлення РФ на залізниці.