Приговор одесского суда за оправдание агрессии РФ

Подозреваемая в суде. Фото: Государственное бюро расследований

Бывшая сотрудница правоохранительных органов оправдывала российскую агрессию. Киевский районный суд Одессы приговорил женщину к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, подозреваемая открыто одобряла вооруженную агрессию, ждала "русский мир". Кроме того, женщина распространяла пророссийские взгляды в соцсетях и среди коллег. Она даже угрожала, в случае захвата Одессы российскими войсками, расправой тем, кто не разделял ее позицию.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного Кодекса Украины (оправдание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины) Ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая готовила удары по ВСУ. А также о диверсиях по заказу РФ на железной дороге.