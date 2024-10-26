Одеситка двічі за день намагалася підкупити прикордонників

Контрольно-пропускний пункт "Орлівка". Фото ілюстративне: usm.media

На поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники викрили 54-річну одеситку, яка намагалася підкупити інспекторів. Жінка пропонувала 300 доларів США.

Про це у п'ятницю, 25 жовтня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Хабар, який намагалася дати одеситка. Фото: ДПСУ

Деталі справи

Відомо, що під час перевірки документів прикордонник виявив у жінки водійські документи її чоловіка, який, за її словами, перебуває за кордоном. Ретельний огляд показав ознаки підробки у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. На спробу вилучити підозрілі документи жінка запропонувала хабар інспектору у розмірі 300 доларів США. Прикордонник попередив її про кримінальну відповідальність і відмовився від неправомірної вигоди. Однак, під час подальшої співбесіди жінка знову спробувала підкупити охоронця кордону. Цього разу спроба була офіційно зафіксована, і про інцидент було повідомлено Національну поліцію.

Яке покарання за пропонування хабаря

Зазначимо, пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" митники перевірили сумку пасажира автобуса, який прямував до Болгарії. Серед особистих речей виявили понад 190 старовинних монет, купюр і марок. Ніяких дозвільних документів на їх вивезення у чоловіка не було.

Також у тому самому пункті митники виявили срібні предмети, більшість з яких мають ознаки старовини. Іноземець намагався вивезти колекцію без відповідних документів. За фактом порушення митних правил складено протокол.