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Одесситка предлагала взятки пограничникам в Орловке

26 октября 2024 14:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесситка дважды в день пыталась подкупить пограничников
Контрольно-пропускной пункт "Орловка". Фото иллюстративное: usm.media
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники разоблачили 54-летнюю одесситку, которая пыталась подкупить инспекторов. Женщина предлагала 300 долларов США.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Взятка, которую пыталась дать одесситка. Фото: ГПСУ

Детали дела

Известно, что при проверке документов пограничник обнаружил у женщины водительские документы ее мужа, который, по ее словам, находится за границей. Тщательный осмотр показал признак подделки в свидетельстве о регистрации транспортного средства. На попытку удалить подозрительные документы женщина предложила взятку инспектору в размере 300 долларов США. Пограничник предупредил ее об уголовной ответственности и отказался от неправомерной выгоды. Однако во время дальнейшего собеседования женщина снова попыталась подкупить охранника границы. На этот раз попытка была официально зафиксирована, и об инциденте было доложено Национальной полиции.

Какое наказание за предложение взятки

Отметим, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Также в том же пункте таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.

Одесса взятка пограничники Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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