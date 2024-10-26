Одесситка дважды в день пыталась подкупить пограничников

Контрольно-пропускной пункт "Орловка". Фото иллюстративное: usm.media

На паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники разоблачили 54-летнюю одесситку, которая пыталась подкупить инспекторов. Женщина предлагала 300 долларов США.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

Известно, что при проверке документов пограничник обнаружил у женщины водительские документы ее мужа, который, по ее словам, находится за границей. Тщательный осмотр показал признак подделки в свидетельстве о регистрации транспортного средства. На попытку удалить подозрительные документы женщина предложила взятку инспектору в размере 300 долларов США. Пограничник предупредил ее об уголовной ответственности и отказался от неправомерной выгоды. Однако во время дальнейшего собеседования женщина снова попыталась подкупить охранника границы. На этот раз попытка была официально зафиксирована, и об инциденте было доложено Национальной полиции.

Какое наказание за предложение взятки

Отметим, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" таможенники проверили сумку пассажира автобуса, следовавшего в Болгарию. Среди личных вещей обнаружили более 190 старинных монет, купюр и марок. Никаких разрешительных документов на их вывоз у мужчины не было.

Также в том же пункте таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.