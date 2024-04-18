Одеська "Автомагістраль-Південь" засвітилась у скандалі — прокуратура потребує скасування тендеру

Робота "Автомагістраль-Південь" на об'єкті. Фото: Автомагістраль-Південь

Компанія одеського бізнесмена Олександра Бойко ТОВ "Автомагістраль-Південь" стала переможцем у тендері на ремонт мосту на Донеччині, хоча серед конкурентів були дешевші пропозицій. Донецька прокуратура виявила порушення під час проведення закупівлі та вимагає виявити недійсним цей договір.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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Деталі справи

У листопаді 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Донецькій області оголосила тендер на ремонт мосту через річку Сіверський Донець. Міст був збудований у 2004 році, а останній раз його ремонтувати у 2018-му — тому він потребував капітального відновлення через пошкодження внаслідок бойових дій. Вартість робіт 507 млн грн. Конкурентами за контракт були ТОВ "Харківміськбуд" , який запропонував на 19 мільйонів менше, ніж одеська компанія. Однак контракт все одно уклали з ТОВ "Автомагістраль-Південь".

Однак через чотири місяці Донецька прокуратура звернулась до суду, бажаючи скасувати контракт через виявлені порушення під час тендеру. Аналітики Державної аудиторської служби вважають, що пропозицію "Харківміськбуд" безпідставно відхилили.

Що відомо про переможця

ТОВ "Автомагістраль-Південь" заснована у 2006 році Олегом Наливанним та Валерієм Коротковим. Зараз компанія управляється Олександром Бойком — бізнесменом з оточення мера Одеси Геннадія Труханова. Компанія відома як фаворит "Укравтодору" та найбільший підрядник програми "Велике будівництво", зокрема у сфері транспортної інфраструктури.

Інші тендери

Нагадаємо, що одеська фірма ТОВ "Автоспецюг" побудує під Києвом військове меморіальне кладовище. За роботу вона отримає майже півтора мільйона гривень.



Також ми писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.