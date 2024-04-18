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Одесская "Автомагистраль-Юг" засветилась в скандале — прокуратура требует отмену тендера

18 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесская "Автомагистраль-Юг" засветилась в скандале — прокуратура требует отмену тендера
Работа "Автомагистраль-Юг" на объекте. Фото: Автомагистраль-Юг
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Компания одесского бизнесмена Александра Бойко ООО "Автомагистраль-Юг" стала победителем в тендере на ремонт моста в Донецкой области, хотя среди конкурентов были дешевле предложений. Донецкая прокуратура выявила нарушения при проведении закупки и требует выявить недействительным этот договор.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Детали дела

В ноябре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Донецкой области объявила тендер на ремонт моста через реку Северский Донец. Мост был построен в 2004 году, а последний раз его ремонтировать в 2018-м — поэтому он нуждался в капитальном восстановлении из-за повреждений в результате боевых действий. Стоимость работ в 507 млн. грн. Конкурентами за контракт были ООО "Харьковгорстрой", которое предложило на 19 миллионов меньше, чем одесская компания. Однако контракт все равно заключили с ООО "Автомагистраль-Юг".

Однако через четыре месяца Донецкая прокуратура обратилась в суд, желая отменить контракт из-за выявленных нарушений во время тендера. Аналитики Государственной аудиторской службы считают, что предложение "Харьковгорстрой" безосновательно отклонили.

Что известно о победителе

ООО "Автомагистраль-Юг" основано в 2006 году Олегом Наливанным и Валерием Коротковым. Сейчас компания управляется Александром Бойко – бизнесменом из окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Компания известна как фаворит "Укравтодора" и крупнейший подрядчик программы "Большая стройка", в частности в сфере транспортной инфраструктуры.

Другие тендеры

Напомним, что одесская фирма ООО "Автоспецюг" построит под Киевом военное мемориальное кладбище. За работу она получит около полутора миллионов гривен.

Также мы писали, что одесское коммунальное предприятие планирует купить новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

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