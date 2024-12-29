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Одеська бригада впроваджує роботизовані системи на фронті

29 грудня 2024 12:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеська 122-а бригада тероборони воює роботизованими системами
Робособака на завданні. Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська 122-а окрема бригада територіальної оборони України використовує інноваційні технології для виконання бойових завдань. У своїх підрозділах активно застосовують роботизовані системи, зокрема наземні дрони, робособак та дистанційне мінування, що дозволяє значно знизити ризик для військових.

Про це йдеться в сюжеті телемарафону "Ми — Україна"

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Воювати не людьми, а технологіями

За словами бійців, їхнє гасло: "Воюємо не людьми, а технологіями". Бригадою впроваджуються інноваційні методики використання безпілотних систем для виконання бойових завдань, що дозволяє значно знизити загрози для життя військових.

Робособаки — чотирилапі бойові помічники

Одним з інноваційних пристроїв, які застосовують бійці бригади, є робособаки. Ці чотирилапі роботи оснащені камерами для відеофіксації та може виконувати розвідку, підривати техніку ворога та навіть здійснювати фіксацію особового складу противника. Технології дозволяють мінімізувати втрати серед особового складу.

Одеська бригада впроваджує роботизовані системи на фронті - фото 1
Робособаки під час переміщення. Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Наземні дрони для логістики та мінування

Ще одним важливим досягненням, у бригаді називають використання наземних дронів. Ці машини здатні евакуйовувати поранених з поля бою, перевозити снаряди, медикаменти та навіть здійснювати дистанційне мінування. В одному з останніх бойових завдань, такий дрон успішно знищив стратегічно важливий міст, перекривши постачання ворожих боєприпасів.

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Наземний дрон. Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Поглиблений курс для рятівників

Також бригада впроваджує нові курси для своїх бійців. Один із них — курс "Боєць-рятівник", де солдати навчаються надавати домедичну допомогу та приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях. Статистика свідчить, що це підвищує виживаність підрозділів з 12% до 70%.

Одеська бригада впроваджує роботизовані системи на фронті - фото 3
Військовослужбовець керує дронами. Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Нові можливості для охочих приєднатися до бригади

Одеська 122-а бригада тероборони також запрошує нових військовослужбовців та цивільних до своїх лав. Невдовзі в Одесі відкриється рекрутинговий центр, де всі охочі зможуть пройти співбесіду та обрати вакансії, а поки всі деталі можна дізнатися за номером телефону: 073 122 7051

Нагадаємо, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель носій ракет "Калібр". Також Росія вночі атакувала Миколаївщину ударними дронами, є поранені. 

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