Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте arrow

Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте

29 декабря 2024 12:28
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская 122-я бригада терробороны воюет роботизированными системами
Робособака на задании. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская 122-я отдельная бригада территориальной обороны Украины использует инновационные технологии для выполнения боевых задач. В своих подразделениях активно применяют роботизированные системы, в частности, наземные дроны, робособак и дистанционное минирование, что позволяет значительно снизить риск для военных.

Об этом говорится в сюжете телемарафона "Мы — Украина".

Читайте также:

Воевать не людьми, а технологиями

По словам бойцов, их лозунг: "Воюем не людьми, а технологиями". Бригадой внедряются инновационные методики использования беспилотных систем для выполнения боевых задач, что позволяет значительно снизить угрозы жизни военных.

Рабосабаки — четырехлапые боевые помощники

Одним из инновационных устройств, применяемых бойцами бригады, являются робособаки. Эти четырехлапые работы оснащены камерами для видеофиксации и могут выполнять разведку, взрывать технику врага и даже осуществлять фиксацию личного состава противника. Технологии позволяют минимизировать потери среди личного состава.

Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте - фото 1
Рабосабаки во время перемещения. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Наземные дроны для логистики и минирования

Еще одним важным достижением в бригаде называют использование наземных дронов. Эти машины способны эвакуировать раненых с поля боя, перевозить снаряды, медикаменты и даже осуществлять дистанционное минирование. В одной из последних боевых задач такой дрон успешно уничтожил стратегически важный мост, перекрыв поставки вражеских боеприпасов.

Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте - фото 2
Наземный дрон. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Углубленный курс для спасателей

Также бригада вводит новые курсы для своих бойцов. Один из них — курс "Боец-спаситель", где солдаты учатся оказывать медицинскую помощь и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Статистика свидетельствует, что это увеличивает выживаемость подразделений с 12% до 70%.

Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте - фото 3
Военнослужащий управляет дронами. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Новые возможности для желающих присоединиться к бригаде

Одесская 122-я бригада терробороны также приглашает новых военнослужащих и гражданских в свои ряды. В скором времени в Одессе откроется рекрутинговый центр, где все желающие смогут пройти собеседование и выбрать вакансии, а пока все детали можно узнать по телефону: 073 122 7051

Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль носитель ракет "Калибр". Также Россия ночью атаковала Николаевщину ударными дронами, ранены.

Одесса Бригада Новости Одессы технологии війна фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:01 Материальная помощь на оздоровление 2025 – кто может получить

12:59 Стало известно, зачем Россия держит ракетоноситель в Черном море

12:46 Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь

12:30 Третий инцидент за день — самолет KLM жестко приземлился на грунт

12:28 Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

12:22 Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины

12:15 Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе

11:59 В селе на Одесчине отремонтируют подвал за несколько миллионов

11:58 Под Харьковом российский беспилотник убил мужчину — что известно

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

13:01 Материальная помощь на оздоровление 2025 – кто может получить

12:59 Стало известно, зачем Россия держит ракетоноситель в Черном море

12:46 Метеозависимым стоит поберечься — прогноз магнитных бурь

12:30 Третий инцидент за день — самолет KLM жестко приземлился на грунт

12:28 Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

12:22 Очереди на нескольких КПП — ситуация утром на границе Украины

12:15 Такого не было почти 50 лет — как изменились мировые цены на кофе

11:59 В селе на Одесчине отремонтируют подвал за несколько миллионов

11:58 Под Харьковом российский беспилотник убил мужчину — что известно

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн