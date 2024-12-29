Одесская 122-я бригада терробороны воюет роботизированными системами

Одесская бригада внедряет роботизированные системы на фронте
Одесская 122-я отдельная бригада территориальной обороны Украины использует инновационные технологии для выполнения боевых задач. В своих подразделениях активно применяют роботизированные системы, в частности, наземные дроны, робособак и дистанционное минирование, что позволяет значительно снизить риск для военных.
Об этом говорится в сюжете телемарафона "Мы — Украина".
Воевать не людьми, а технологиями
По словам бойцов, их лозунг: "Воюем не людьми, а технологиями". Бригадой внедряются инновационные методики использования беспилотных систем для выполнения боевых задач, что позволяет значительно снизить угрозы жизни военных.
Рабосабаки — четырехлапые боевые помощники
Одним из инновационных устройств, применяемых бойцами бригады, являются робособаки. Эти четырехлапые работы оснащены камерами для видеофиксации и могут выполнять разведку, взрывать технику врага и даже осуществлять фиксацию личного состава противника. Технологии позволяют минимизировать потери среди личного состава.
Наземные дроны для логистики и минирования
Еще одним важным достижением в бригаде называют использование наземных дронов. Эти машины способны эвакуировать раненых с поля боя, перевозить снаряды, медикаменты и даже осуществлять дистанционное минирование. В одной из последних боевых задач такой дрон успешно уничтожил стратегически важный мост, перекрыв поставки вражеских боеприпасов.
Углубленный курс для спасателей
Также бригада вводит новые курсы для своих бойцов. Один из них — курс "Боец-спаситель", где солдаты учатся оказывать медицинскую помощь и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Статистика свидетельствует, что это увеличивает выживаемость подразделений с 12% до 70%.
Новые возможности для желающих присоединиться к бригаде
Одесская 122-я бригада терробороны также приглашает новых военнослужащих и гражданских в свои ряды. В скором времени в Одессе откроется рекрутинговый центр, где все желающие смогут пройти собеседование и выбрать вакансии, а пока все детали можно узнать по телефону: 073 122 7051
Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль носитель ракет "Калибр". Также Россия ночью атаковала Николаевщину ударными дронами, ранены.
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