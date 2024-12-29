Одесская 122-я бригада терробороны воюет роботизированными системами

Робособака на задании. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Одесская 122-я отдельная бригада территориальной обороны Украины использует инновационные технологии для выполнения боевых задач. В своих подразделениях активно применяют роботизированные системы, в частности, наземные дроны, робособак и дистанционное минирование, что позволяет значительно снизить риск для военных.

Об этом говорится в сюжете телемарафона "Мы — Украина".

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Воевать не людьми, а технологиями

По словам бойцов, их лозунг: "Воюем не людьми, а технологиями". Бригадой внедряются инновационные методики использования беспилотных систем для выполнения боевых задач, что позволяет значительно снизить угрозы жизни военных.

Рабосабаки — четырехлапые боевые помощники

Одним из инновационных устройств, применяемых бойцами бригады, являются робособаки. Эти четырехлапые работы оснащены камерами для видеофиксации и могут выполнять разведку, взрывать технику врага и даже осуществлять фиксацию личного состава противника. Технологии позволяют минимизировать потери среди личного состава.

Рабосабаки во время перемещения. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Наземные дроны для логистики и минирования

Еще одним важным достижением в бригаде называют использование наземных дронов. Эти машины способны эвакуировать раненых с поля боя, перевозить снаряды, медикаменты и даже осуществлять дистанционное минирование. В одной из последних боевых задач такой дрон успешно уничтожил стратегически важный мост, перекрыв поставки вражеских боеприпасов.

Наземный дрон. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Углубленный курс для спасателей

Также бригада вводит новые курсы для своих бойцов. Один из них — курс "Боец-спаситель", где солдаты учатся оказывать медицинскую помощь и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Статистика свидетельствует, что это увеличивает выживаемость подразделений с 12% до 70%.

Военнослужащий управляет дронами. Фото: 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Новые возможности для желающих присоединиться к бригаде

Одесская 122-я бригада терробороны также приглашает новых военнослужащих и гражданских в свои ряды. В скором времени в Одессе откроется рекрутинговый центр, где все желающие смогут пройти собеседование и выбрать вакансии, а пока все детали можно узнать по телефону: 073 122 7051

Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль носитель ракет "Калибр". Также Россия ночью атаковала Николаевщину ударными дронами, ранены.