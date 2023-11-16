Одеська делегація у Варшаві представила проєкт реконструкції інфраструктури
У Варшаві проходить Друга міжнародна виставка-конференція Rebuild Ukraine powered by Energy, у якій беруть участь представники Одеської міської ради. У місті-партнері делегація разом з міжнародними партнерами обговорить питання відновлення та розвитку громад, які постраждали від російської агресії.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"Одеська міська рада висловлює безмежну вдячність польським партнерам та міжнародній виставковій компанії "Прем’єр Експо" за теплий прийом та організацію заходів, які привертають увагу міжнародної спільноти до проблем, з якими стикається український народ у такі непрості для нашої країни часи", — йдеться у повідомленні мерії.
Які питання розглядають
- реконструкції,
- матеріалів,
- технологій та обладнання, необхідних для відновлення та розвитку.
Зокрема, від одеської сторони представлені проєкти реконструкції об'єктів критичної та соціальної інфраструктур з метою відновлення зруйнованої війною економіки України.
Нагадаємо, протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО.
Також ми писали, що маленькі одесити, що шукають притулок у Варшаві, знаходять втіху та вираз своїх почуттів у мистецькій формі. У залі тимчасового розміщення розгорнувся особливий куток дитячих малюнків, серед них — майже детальна мапа Одеської області. На ній значиться ім’я автора — Максим Колпаков, Одеса.
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