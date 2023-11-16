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Одеська делегація у Варшаві представила проєкт реконструкції інфраструктури

16 листопада 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська делегація у Варшаві представила проєкт реконструкції інфраструктури
Відкритий форум у Варшаві. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Варшаві проходить Друга міжнародна виставка-конференція Rebuild Ukraine powered by Energy, у якій беруть участь представники Одеської міської ради. У місті-партнері делегація разом з міжнародними партнерами обговорить питання відновлення та розвитку громад, які постраждали від російської агресії. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Одеська міська рада висловлює безмежну вдячність польським партнерам та міжнародній виставковій компанії "Прем’єр Експо" за теплий прийом та організацію заходів, які привертають увагу міжнародної спільноти до проблем, з якими стикається український народ у такі непрості для нашої країни часи", — йдеться у повідомленні мерії. 

Які питання розглядають

  • реконструкції,
  • матеріалів,
  • технологій та обладнання, необхідних для відновлення та розвитку.

Зокрема, від одеської сторони представлені проєкти реконструкції об'єктів критичної та соціальної інфраструктур з метою відновлення зруйнованої війною економіки України. 

Нагадаємо, протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Також ми писали, що маленькі одесити, що шукають притулок у Варшаві, знаходять втіху та вираз своїх почуттів у мистецькій формі. У залі тимчасового розміщення розгорнувся особливий куток дитячих малюнків, серед них — майже детальна мапа Одеської області. На ній значиться ім’я автора — Максим Колпаков, Одеса. 

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