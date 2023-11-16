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Одесская делегация в Варшаве представила проект реконструкции инфраструктуры

16 ноября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская делегация в Варшаве представила проект реконструкции инфраструктуры
Открытый форум в Варшаве. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Варшаве проходит Вторая международная выставка-конференция Rebuild Ukraine powered by Energy, в которой принимают участие представители Одесского городского совета. В городе-партнере делегация вместе с международными партнерами обсудит вопросы восстановления и развития пострадавших от российской агрессии общин.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Одесский городской совет выражает безграничную благодарность польским партнерам и международной выставочной компании "Премьер Экспо" за теплый прием и организацию мероприятий, которые привлекают внимание международного сообщества к проблемам, с которыми сталкивается украинский народ в такие непростые для нашей страны времена", — говорится в сообщении мэрии.

Какие вопросы рассматривают

  • реконструкции,
  • материалов,
  • технологий и оборудования, необходимых для обновления и развития.

В частности, от одесской стороны представлены проекты реконструкции объектов критической и социальной инфраструктуры с целью восстановления разрушенной войной экономики Украины.

Напомним, в течение полугода атак на Одессу в городе повреждена почти сотня памятников архитектуры. Большинство этих объектов находились под защитой культурного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, что маленькие одесситы, которые ищут убежище в Варшаве, обретают утешение и выражение своих чувств в художественной форме. В зале временного размещения развернулся особый уголок детских рисунков, среди них почти детальная карта Одесской области. На ней числится имя автора — Максим Колпаков, Одесса.

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