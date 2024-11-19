В одеській дитячій лікарні знайшли порушення на майже 3 млн

Працівник дитячої лікарні за роботою. Фото ілюстративне: Одеська мерія

Аудитори провели ревізію в одеській дитячій лікарні №3. Перевірка виявила порушень на 2,6 млн грн. З'ясувалося, що адміністрація завищувала доплати й незаконно списувала медикаменти.

Про це повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

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Що відомо

Аудитори виявили, що 1,8 млн лікарня переплатила своїм працівниками. Зокрема, доплати за роботу з хворими на COVID-19 проводилися у завищеному розмірі. Крім того, адміністрація необґрунтовано підвищувала посадові оклади та встановлювала надбавки.

Також перевірка встановила порушення законів при списанні медикаментів, лікарських засобів і продуктів харчування. Це призвело до втрат на понад 30 тис. грн.

Завдяки заходам аудиторів заклад відшкодував порушення на майже 2,2 млн грн.

Які будуть санкції

Щодо трьох посадовців лікарні аудитори склали адмінпротоколи. Їм загрожують штрафи. Водночас, матеріали ревізії скерували до поліції.

Нагадаємо, за даними аудиту, медики Єврейської лікарні в Одесі отримували гроші за неіснуючих пацієнтів. Також в обласній ветеринарній лікарні призначали премії за боротьбу з хворобами юристам і бухгалтерам.